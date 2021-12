বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষে নজরুল সেন্টারের দুই প্রকাশনা

কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যে সাড়ে ৬টায় নজরুল সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত দুটি স্মারক গ্রন্থ “বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা “ এবং “100 YEARS OF THE POEM BIDROHI ( THE REBEL) 1921-2021 “ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান এটিএন বাংলার স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হলো।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান।